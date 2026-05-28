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Roland Garros, Paolini perde e scoppia a piangere: “Difficile da accettare”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini in lacrime al Roland Garros 2026. La tennista azzurra è stata eliminata al secondo turno dello Slam di Parigi, cedendo in tre set all’argentina Solana Sierra. La frustrazione di Paolini, alla seconda sconfitta consecutiva nei primi turni di un torneo dopo essere stata battuta al terzo degli ultimi Internazionali, è scoppiata nella conferenza stampa post partita. 

“Lei ha giocato bene e devo accettarlo. Da Roma che ho alcuni problemi al piede”, ha detto Paolini iniziando ad analizzare il match, per poi scoppiare a piangere e abbandonare la conferenza per qualche minuto.  

Al suo ritorno, Paolini ha spiegato: “Non sono al 100%, il piede mi fa un po’ male, per questo ho preso la decisione di non partecipare al doppio. Ho fatto del mio meglio, ma è molto difficile da accettare”.  

 

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