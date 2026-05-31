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Roland Garros, piove e Zverev vuole chiusura del tetto: “Cosa aspettate?”

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(Adnkronos) –
Alexander Zverev litiga con l’arbitro al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco ha sfidato l’olandese Jesper de Jong negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, in una partita segnata anche da una discussione piuttosto accesa con il giudice di sedia. 

Al termine del primo set, vinto da Zverev 7-6, su Parigi inizia a sentirsi qualche goccia di pioggia. La situazione sembra intensificarsi e così il tedesco si avvicina al giudice di sedia, chiedendo la chiusura del tetto del Philippe-Chatrier. “Cosa state aspettando?”, ha chiesto Zverev, “pensate che la situazione migliorerà tra cinque minuti?”. 

La decisione è però quella di aspettare e così i giocatori ricominciano a giocare senza che il tetto sull’impianto principale del Roland Garros si chiuda. 

 

sport

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