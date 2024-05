Roland Garros, Sinner al terzo turno: Gasquet battuto in 3 set

(Adnkronos) – Jannik Sinner al terzo turno del Roland Garros 2024. L'azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, al secondo turno batte il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-2, 6-4 in 2h15'. Il 22enne altoatesino, che centra il terzo successo in altrettanti confronti diretti con il 37enne transalpino, gestisce il match con il pilota automatico. L'equilibrio salta nel settimo game del primo set: break, Sinner allunga e non si guarda più indietro. L'azzurro fa il vuoto subito in avvio di secondo parziale, strappando il servizio al rivale e chiudendo la frazione con 2 break. Il terzo set regala qualche emozione in più al pubblico del campo Philippe Chatrier. Sinner mette subito la freccia (2-1), ma Gasquet mette a segno il primo break della serata (2-2) portandosi in parità. L'azzurro, però, viaggia su altri ritmi: appena accelera, sfonda. Arriva subito il nuovo break che indirizza il set e il match. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)