Roland Garros, Sinner in campo lunedì contro Eubanks

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta lunedì 27 maggio al Roland Garros 2024. E' tutto pronto al Bois de Boulogne di Parigi, dove domenica prossima inizierà il secondo Slam del 2024. Secondo il programma del torneo le giornate del 26 e 27 maggio saranno dedicate alle sfide della parte alta del draw femminile e della parte bassa di quello maschile. Sempre lunedì e poi martedì spazio ai match della parte bassa femminile e della parte alta maschile. In accordo con questa suddivisione e visto l'elenco dei match programmati nel day 1 (con i qualificati ancora da piazzare) il numero uno azzurro Jannik Sinner debutterà lunedì contro lo statunitense Eubanks. La numero uno azzurra Jasmine Paolini, invece, giocherà o lunedì o martedì. Questi gli italiani in campo domenica, qualificati esclusi: Luca Nardi c. Alexandre Muller; Lorenzo Sonego c. Ugo Humbert. Nel main draw maschile Fognini, Musetti, Darderi e Cobolli sono inseriti nella parte alta: Nardi, Arnaldi, Sonego e Sinner nella parte bassa. Queste le italiane in campo il 26 maggio, qualificate escluse: Lucia Bronzetti c. Naomi Osaka; Martina Trevisan c. qualificata. Nel main draw femminile Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto sono inserite nella parte alta: Paolini è invece nella parte bassa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)