Roland Garros, Sinner in campo oggi contro Kotov: orario e dove vedere la partita in tv

(Adnkronos) – Dopo essersi sbarazzato in tre set di Richard Gasquet, ottenendo quindi la qualificazione al terzo turno del Roland Garros, Jannik Sinner incontrerà oggi venerdì 31 maggio Pavel Kotov, avversario affrontato e battuto un mese fa a Madrid. L'incontro è previsto dalle 13.15 sul Philippe Chatrier e sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Now. La sfida contro il numero 56 al mondo vale il pass per gli ottavi di finale. A scendere in campo oggi anche Matteo Arnaldi, numero 35 del mondo, che dopo aver sconfitto il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3 in due ore e 29 minuti, sfiderà oggi il russo Andrey Rublev, numero 6 del mondo e del seeding. Elisabetta Cocciaretto, numero 51 del mondo, sconfitta ieri la spagnola Cristina Bucsa, numero 73 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco affronterà oggi Liudmila Samsonova sul Suzanne-Lenglen. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)