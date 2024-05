Roland Garros, Sinner mette ko Eubanks in 3 set e passa al 2° turno

(Adnkronos) – Esordio vincente per Jannik Sinner al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. In un match disputato al campo 'Suzanne Lenglen', con il tetto chiuso per la pioggia che sta candendo sulla capitale francese, il 22enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne statunitense Christopher Eubanks, numero 46 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, in due ore e dieci minuti. Sinner affronterà al 2° turno il 37enne transalpino Richard Gasquet, numero 124 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card ma ex top ten. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)