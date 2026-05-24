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Roland Garros, Sonego vince e avversario litiga con arbitro: “Ti devi scusare”

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(Adnkronos) –
Lorenzo Sonego vince al Roland Garros 2026 e l’avversario ‘perde la testa’. Domenica 24 maggio, il tennista azzurro ha battuto Pierre-Hugues Herbert in cinque set nel primo turno dello Slam parigino, in una partita condizionata da una lite furiosa tra il francese e l’arbitro. 

Durante il secondo gioco del decisivo quinto set, quando si ritrovava ad affrontare una palla break, Herbert va a brutto muso con il giudice di sedia, credendo che la palla fosse in realtà uscita. L’arbitro allora scende in campo e fa vedere il segno della pallina, confermando la chiamata. 

“La vedrai. Guardami negli occhi. La vedrai e sarà fuori”, gli ha urlato contro Herbert, “e se non ti scuserai dopo questa… non ti parlerò mai più. Non puoi nemmeno immaginare”. Una reazione furiosa che ha sconcertato anche il pubblico ‘di casa’ sulla terra di Parigi, ma che non è servita per evitare la sconfitta al francese. 

 

sport

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