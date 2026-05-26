26.6 C
Firenze
martedì 26 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roland Garros, Tabur litiga con arbitro durante match con Sinner: cos’è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Clement Tabur ‘litiga’ con arbitro durante match con Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro ha battuto il francese all’esordio del Roland Garros 2026, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 al termine di una partita dominata ma che nel finale ha fatto segnalare un momento di nervosismo, culminato nei fischi del pubblico, non sempre molto composto, del Philippe-Chatrier. 

Succede tutto nel corso del terzo set. Durante un decisivo game al servizio, con Sinner che aveva già piazzato un break, l’arbitro chiama in campo una pallina colpita di dritto dall’azzurro, con Tabur che però indica un segno fuori dalla riga di fondocampo. 

La giudice di sedia scende e fa notare come quella che sta indicando Tabur è l’impronta di un piede e non il segno di una pallina. “Sei sicura?”, gli ha domandato il francese, visibilmente infastidito dalla chiamata. Dopo la conferma della decisione da parte dell’arbitro, dagli spalti, schierati ovviamente con il padrone di casa, si sono sentiti assordanti fischi all’indirizzo della giudice di sedia. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.6 ° C
27.3 °
25.9 °
47 %
1.5kmh
0 %
Mar
25 °
Mer
32 °
Gio
33 °
Ven
28 °
Sab
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2509)ultimora (1283)Video Adnkronos (418)ImmediaPress (267)lavoro (127)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati