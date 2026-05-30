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Roland Garros, Zverev favorito? Lui si nasconde: “Sinner resta dominante…”

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(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘si nasconde’ al Roland Garros 2026. Il tennista tedesco ha battuto Quentin Halys nel terzo turno dello Slam di Parigi, raggiungendo così gli ottavi e candidandosi come grande favorito per la vittoria finale. Le sconfitte di Jannik Sinner e Novak Djokovic, oltre a quella per infortunio di Carlos Alcaraz, infatti offrono a Zverev un’occasione forse irripetibile per conquistare il suo primo titolo Slam. 

“Sinner è dominante, ha avuto dei problemi con il caldo ma resta comunque dominante”, ha detto Zverev ai microfoni di Prime Video France, “Djokovic anche. È stato battuto da Fonseca che gioca un tennis impressionante. Per me non cambia niente, mi concentro soltanto sul prossimo avversario senza guardare troppo avanti”. 

 

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