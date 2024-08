Roma, 23enne accoltellato al petto alla stazione Tiburtina

(Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni, di origine somala, è stato accoltellato al petto intorno alle 21 di ieri 13 agosto in piazzale della stazione Tiburtina a Roma. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni testimoni che hanno notato il giovane a terra, sul marciapiede, lato circonvallazione Nomentana. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I, sono in corso le indagini degli agenti della Squadra Mobile per identificare il responsabile. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)