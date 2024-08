Roma, 44enne travolto e ucciso da auto sulla Prenestina

(Adnkronos) – Un uomo di 44 anni è stato travolto da un’Audi e ucciso mentre ieri sera percorreva via Prenestina, a Roma. Il grave incidente stradale è avvenuto all’altezza di Viale Giovanni Battista Valente. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia di Roma capitale. Alla guida dell’auto, che percorreva via Prenestina in direzione di Viale Palmiro Togliatti, una donna italiana di 25 anni, la quale si è fermata a prestare soccorso, trasportata successivamente presso il Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale, tuttora impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)