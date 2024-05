Roma, abbandona la figlia sul Raccordo per un 5 in latino

(Adnkronos) – Ha abbandonato la figlia sul Gra perché aveva preso 5 in latino. E' accaduto a Roma e, secondo quanto riporta La Repubblica, la madre 40enne, che vive nella zona della Pisana, è stata denunciata per maltrattamento di minore. A soccorrere la ragazzina, che camminava terrorizzata sul Grande raccordo anulare vicino alla galleria Appia, sono stati gli agenti della Polizia Locale, gruppo Spe a cui ha raccontato di aver litigato con la madre per l'insufficienza e di essere stata lasciata sola sull'autostrada. "La ragazza ha detto agli agenti di essere stata fatta scendere dall'auto della madre dopo un litigio ed è stata portata negli uffici di Ponte di Nona dai caschi bianchi. Dell' episodio è stato tempestivamente informato il Tribunale per i Minorenni di Roma" racconta Marco Milani, sindacalista del Sulpl. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)