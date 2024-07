Roma, approvato il piano sociale del Municipio I Centro

(Adnkronos) – Approvato il Piano sociale del Municipio Roma I Centro, lo strumento utile a delineare i corretti rapporti tra programmazione e gestione dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Si dà così avvio ad una pianificazione di durata triennale, che individua gli obiettivi e le priorità di intervento, i mezzi e le professionalità necessarie alla realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali e sociosanitari. Ai tavoli tecnici che hanno portato all’elaborazione del Piano sociale, che si sono tenuti presso la Casa del Municipio, hanno partecipato moltissimi organismi del terzo settore che mediante l’utilizzo della tecnica di conduzione del World Cafè hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di conoscersi/riconoscersi e di avviare anche un dialogo costruttivo per una migliore comunità solidale e per un fattivo lavoro di comunità territoriale per il prossimo triennio. I contenuti emersi dai processi partecipativi, tenendo conto del documento di bilancio sociale e con una prospettiva rivolta al triennio 24-26, hanno permesso di pianificare azioni, obiettivi e strategie utili alla realizzazione del Piano sociale municipale. Il documento di Piano sociale ha ottenuto il parere di congruità della Asl Roma 1, del Dipartimento politiche sociali e salute e delle organizzazioni sindacali ed è stato approvato definitivamente dal consiglio del municipio Roma I Centro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)