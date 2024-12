Roma, Bonaccorsi: “via libera a bilancio I Municipio”

(Adnkronos) – Via libera da parte del Consiglio Municipale, nella giornata di oggi, al bilancio del Municipio Roma I Centro. L’aula, esprimendo parere positivo alla proposta di deliberazione comunale concernente il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, ha certificato, in primo luogo, l’impiego di tutte le risorse destinate alle spese correnti nel 2024. E’ quanto fa sapere il Municipio Roma I Centro, in una nota. “Abbiamo dimostrato un’ottima capacità di spesa – hanno commentato la presidente del Municipio Lorenza Bonaccorsi e l’assessore al Bilancio Jacopo Scatà – essendo riusciti a spendere tutte le risorse assegnate nel 2024. Apprezziamo, inoltre, la scelta del Comune di Roma di assegnare fin da Gennaio i fondi erogati complessivamente nel 2024 dando cosi la possibilità agli uffici di programmare i servizi fin da subito e per tutto il prossimo anno. Siamo molto soddisfatti, poi, di contribuire alla lotta all’evasione attraverso una capillare opera di recupero delle morosità delle osp commerciali messa in piedi negli ultimi mesi e che sta dando un ottimo risultato. Nel parere di bilancio sono state approvate dall’aula anche alcune variazioni a saldo zero, che permetteranno agli uffici di adeguare i propri fondi alle necessità dei cittadini, soprattutto nel comparto dei servizi sociali e del ripristino dei parapedonali. Confermati, inoltre, i fondi del 2024 sulla cultura, sport, pari opportunità e deratizzazione. Siamo certi, poi, che dal Campidoglio daranno seguito alle richieste del I Municipio ed incrementeranno i fondi per il verde municipale e la manutenzione stradale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)