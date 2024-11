Roma, Marin su flagship store Starbucks: “Ci aiuterà a rispettare obiettivi sostenibilità”

(Adnkronos) – “Diamo il benvenuto in Piazza San Silvestro a Starbucks, un’azienda molto vicina all’ambiente e alla sostenibilità, che darà sicuramente decoro e lusso a questa piazza molto importante e frequentata del centro storico di Roma. Siamo sicuri che, con il loro contributo, rispetteremo gli obiettivi che ci siamo dati sulla raccolta dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente”. Così Stefano Marin, assessore all’Ambiente del I Municipio di Roma Capitale, in occasione dell’apertura del primo flagship store di Starbucks in Italia, ispirato al nuovo concetto ‘Where Coffee Meets Art’, a Roma, in Piazza San Silvestro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)