(Adnkronos) – Problemi tecnici hanno causato un’interruzione di 35 minuti durante lo spettacolo Roberto Bolle and friends in corso questa sera alle Terme di Caracalla per il Caracalla Festival 2024, la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. Lo spettacolo, interrotto intorno alle 22, è ripreso da pochi minuti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)