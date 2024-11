Roma, Ranieri è arrivato a Trigoria: nel pomeriggio il primo allenamento

(Adnkronos) – Sta per iniziare la terza avventura sulla panchina della Roma per Claudio Ranieri. Il nuovo tecnico giallorosso, che sostituirà l’esonerato Ivan Juric, è arrivato in questi minuti nel quartier generale giallorosso a Trigoria per dirigere nel pomeriggio il suo primo allenamento. Il tecnico romano è il terzo allenatore in questa stagione tormentata e oggi avrà un primo approccio con la sua nuova squadra, senza però poter contare sui giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Ranieri è arrivato a Trigoria a bordo di una vettura nera salutando dal finestrino i tifosi presenti, che già ieri sera avevano mostrato il loro calore accogliendolo in circa 200 a Fiumicino. Si attende ora soltanto il comunicato ufficiale del club per sancire ufficialmente l’inizio della nuova avventura. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)