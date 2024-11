Roma, Ranieri: “Non sono un mago. Voglio recuperare Dybala”

(Adnkronos) – Subito big match per Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino, tornato sulla panchina della Roma dopo l’esonero di Ivan Juric, affronterà, domenica 24 novembre, il Napoli al Maradona: “Dybala l’ho visto oggi per i primi 20 minuti, per cui lasciatemi parlare con lui e i fisioterapisti. Non so quanto allenamenti debba fare prima di essere disponibile. Hummels invece già si era allenato con noi, poi è stato male i primi due giorni della settimana. Oggi ha fatto tutto l’allenamento, per cui mi lascia sereno di poter decidere come voglio. Scegliere è molto importante”, ha detto l’allenatore giallorosso in conferenza stampa.

Ranieri si è soffermato su Dybala: "Dobbiamo aiutare il ragazzo, se ha questo fastidio va risolto. Se viene evidenziato che non c'è un vero infortunio allora bisogna scandagliare ancora di più e capire il perché di questo dolore. Stiamo facendo tutto il possibile affinché sia disponibile. Ho parlato con lui in questi giorni, è sempre positivo. Io non voglio rischiare il giocatore, preferisco perderlo per una partita piuttosto che per un mese. Vediamo, abbiamo tre partite in sequenza tutte belle. Voglio parlare con lui e capire cosa mi può dare". Sulla pressione e il clima intorno alla squadra: "Ho sempre sentito la pressione, non avrei scelto di tornare altrimenti. La squadra fin qui ha fatto male, anche peggio. Ora deve tornare a fare quello che sapeva fare. Non serve un mago, appunto, ma una persona che sa curare il malato anche se non sarà dall'oggi al domani. Servono step per farlo e noi siamo compatti come dirigenza e squadra per farlo. Io ho sempre cercato di tirare fuori il bambino che è dentro i calciatori. L'entusiasmo deve essere quello, poi le responsabilità sono da adulti. Qui c'è gente che ha giocato bene in passato, quindi sa come si fa".