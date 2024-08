Roma, vasto incendio a Cinecittà est: quattro ustionati gravi

(Adnkronos) – Quattro ustionati gravi in un incendio scoppiato oggi 21 agosto intorno alle 15 nella zona di Cinecittà est, presso il ‘pratone’ di Torre Spaccata, a Roma. Sul posto, a seguito di una segnalazione di sterpaglie in fiamme, sono intervenuti in via Filomusi Guelfi i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale e la Polizia di Stato. Sono rimasti ustionati un caposquadra dei vigili del fuoco e tre volontari della protezione civile durante le operazioni di spegnimento (ancora in corso), tutti trasportati all’ospedale Sant’Eugenio. Ancora da chiarire le cause del rogo. La Polizia Locale di Roma Capitale con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano ha provveduto a mettere in sicurezza la zona operando le prime chiusure su viale Bruno Pelizzi, fornendo inoltre ausilio a Vigili del fuoco e Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Data la rapida estensione dell’incendio, si è reso necessario l’intervento di ulteriori unità della Polizia Locale, anche dei gruppi limitrofi, per circoscrivere l’intera area e per i servizi di viabilità, con chiusure che attualmente interessano le strade della zona compresa fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)