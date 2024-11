Ronaldo, altro record con il Portogallo: è il più vincente di sempre. E ora punta i mille gol

(Adnkronos) – Altro giro, altro record per

Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, oggi all’Al Nassr, è entrato sempre più nella storia della sua Nazionale con la doppietta realizzata contro la Polonia, nella partita di Nations League terminata 5-1 per i lusitani. Prima un rigore trasformato, poi l’assist per il provvisorio 4-0 di Pedro Neto e poi una splendida rovescita a firmare la sua doppietta e scatenare i propri tifosi sul web. Ronaldo, 39 anni, ha anche raggiunto un altro traguardo: con la vittoria contro la Polonia è diventato infatti il giocatore ad aver accumulato più vittorie di sempre con la maglia della propria Nazionale. Il successo contro Lewandowski e compagni è stato il 132esimo della carriera, che lo ha portato a superare Sergio Ramos (131 con la Spagna). La doppietta gli ha invece permesso di raggiungere quota 135 gol con il Portogallo, considerando tutte le competizioni, e di questi 114 sono arrivati su azione. Ora Ronaldo punta a un altro obiettivo che avrebbe del clamoroso e lo porterebbe ancora più in alto nell’Olimpo calcistico: i mille gol in carriera. Al momento è a quota 910: “Io penso giorno dopo giorno. Mi godo un gol dopo l’altro, mi godo il momento. Arrivare a mille gol non mi dispiacerebbe affatto, sinceramente”, ha detto in zona mista dopo la partita. Ronaldo ha ancora obiettivi e non pensa al ritiro: “Si tratta di divertirsi, non voglio pianificare il mio ritiro. Accadrà tra un anno, due anni, può succedere qualunque cosa. Si tratta di godersi il momento, voglio godermi il calcio. Mi alzo e vado all’allenamento e alla partita sempre motivato. Quando non sarà più così, mi farò avanti e dirò: ‘Non posso più farlo’. Ho avuto una carriera eccellente, non ho ancora sentito la necessità di smettere. Tra tre mesi compirò 40 anni. Me la prendo comoda e mi diverto, soprattutto in Nazionale, dove mi piace giocare di più. Fare gol e buone prestazioni aiuta”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)