Rubano stampa ‘Ragazza con Palloncino’ di Banksy, incriminate 2 persone

(Adnkronos) – Due uomini sono stati incriminati per il furto di un'opera d'arte di Banksy avvenuto domenica in una galleria di Londra. Lo ha confermato la Metropolitan Police della capitale britannica, secondo la quale Larry Fraser, 47 anni, e James Love, 53 anni, si sono introdotti all'interno della Grove Gallery, in New Cavendish Street, rubando una stampa in edizione limitata dell'iconica 'Girl with Balloon' (Ragazza con Palloncino'). Secondo la polizia, la stampa – esposta all'interno della mostra intitolata 'Breakout: Banksy's London Rebellion' – ha una tiratura limitata di sole 150 copie e un valore stimato di 270mila sterline. E' stata l'unica opera rubata, ma è stata recuperata e presto verrà restituita alla galleria. Fraser e Love sono comparsi ieri davanti alla Wimbledon Magistrates' Court e sono stati rilasciati su cauzione. Il 9 ottobre, tuttavia, dovranno comparire davanti alla Kingston Crown Court. La stampa era appesa a una porta della galleria, accompagnata da un cartello con la storia e il significato dell'opera d'arte. " 'Girl with Balloon' è probabilmente l'opera d'arte più famosa e amata di Banksy – si leggeva sul cartello – Apparsa per la prima volta nelle strade di Londra nel 2002, l'immagine di una bambina che allunga la mano verso un palloncino a forma di cuore ha catturato l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo. L'opera d'arte è stata riprodotta in varie forme e rimane uno dei pezzi più riconoscibili e iconici di Banksy".