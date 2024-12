Russia, ‘flotta ombra’ al largo della Finlandia: Ue studia “azioni incisive”

(Adnkronos) – L’Unione Europea intende “intraprendere azioni più incisive per contrastare i rischi che queste navi comportano”. Lo ha dichiarato al quotidiano Die Welt l’Alta Rappresentante della politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, riferendosi alla temuta ‘flotta ombra’ della Russia, accusata del sabotaggio di un cavo elettrico sottomarino al largo delle coste finlandesi. “La ‘flotta ombra’ russa minaccia l’ambiente e finanzia il bilancio bellico della Russia”, ha detto Kallas. Il cavo elettrico sottomarino Estlink 2 tra Estonia e Finlandia è stato interrotto mercoledì scorso in quello che le autorità finlandesi sospettano possa essere un atto di sabotaggio. A seguito dell’interruzione, è stata fermata la petroliera Eagle S, battente bandiera delle Isole Cook, che si ritiene abbia danneggiato il cavo. Secondo l’Ue, la nave potrebbe appartenere alla cosiddetta “flotta ombra” russa – petroliere e altre navi da carico che la Russia utilizza in modo non ufficiale per aggirare le sanzioni sul trasporto del petrolio. Kallas, ex primo ministro dell’Estonia, ha dichiarato che i sabotaggi in Europa sono aumentati da quando la Russia ha iniziato la sua guerra contro l’Ucraina nel febbraio 2022. “I recenti tentativi di sabotaggio nel Mar Baltico non sono episodi isolati, ma costituiscono un modello deliberato volto a danneggiare le nostre infrastrutture digitali ed energetiche”, ha spiegato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)