Russia, la superbomba distrugge palazzi interi – Video

(Adnkronos) – Una superbomba che polverizza palazzi interi. La Russia usa la FAB-1500, l'arma dell'era sovietica riconvertita per la guerra in Ucraina. La bomba, un ordigno da 1,5 tonnellate con circa 7-800 chili di esplosivo, viene lanciata dagli aerei di Mosca a 60-70 km dall'obiettivo: la difesa ucraina non può intervenire e la superbomba distrugge l'obiettivo, come mostra il video che documenta gli effetti su un'area della città di Seversk, nel Donetsk: la FAB-1500 plana sui palazzi e li polverizza.