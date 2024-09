Russia, Putin vuole un super esercito: altri 180mila uomini

(Adnkronos) –

Vladimir Putin allarga l’esercito della Russia. Il presidente ha ordinato l’ampliamento dei ranghi con l’aggiunta di altri 180mila uomini. Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, iniziata oltre 900 giorni fa. Con il decreto varato dal leader del Cremlino, il personale militare della Russia arriverà a comprendere 2,4 milioni di elementi: di questi, 1,5 milioni saranno soldati. L’iter si completerà entro la fine dell’anno, quando i nuovi ingressi diventeranno effettivi.

La nuova svolta di Putin arriva in un momento cruciale del conflitto. L’Ucraina, da oltre un mese, ha invaso la regione russa di Kursk, arrivando a controllare circa 1200 km quadrati. Mosca, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, deve fare i conti con un’incursione nel proprio territorio nazionale. Le forze armate russe negli ultimi giorni hanno intensificato le operazioni per cercare di spingere gli ucraini al di à del confine e contemporaneamente continuano a premere nel Donetsk, l’altro fronte caldissimo della guerra. Sullo sfondo, l’ipotesi del via libera che consentirebbe all’Ucraina di utilizzare le armi a lungo raggio messe a disposizione dai partner occidentali. Stati Uniti e Regno Unito, in primis, potrebbero autorizzare Kiev a lanciare missili Atacms e Storm Shadow contro obiettivi militari in Russia: in questo modo, le forze armate ucraine potrebbero puntare a basi distanti quasi 250 km e costringere Mosca a modificare schieramenti e strategie. Dal 2022, Putin ha ordinato per altre due volte l’ampliamento degli organici militari, varando provvedimenti che si sono aggiunti alle mobilitazioni di riservisti e coscritti, i soldati di leva che in teoria non dovrebbero essere impiegati in operazioni al fronte. Invece, proprio i coscritti si sono trovati a fronteggiare – con pessimi risultati – la spallata ucraina al confine: a centinaia sono stati catturati prigionieri.

Ad agosto 2022, Putin ha annunciato l’ingresso di altri 137mila soldati nelle forze armate a partire dall’inizio dell’anno successivo. Poche settimane più tardi, dopo una sorprendente controffensiva ucraina che ha portato alla liberazione della regione di Kharkiv, il leader del Cremlino ha disposto una mobilitazione parziale, che ha coinvolto i cittadini con precedente esperienza militare. Se la mobilitazione è stata congelata a novembre 2023, quando l’arruolamento di 300mila uomini è stato giudicato un risultato soddisfacente, poco dopo Mosca ha formalizzato l’ulteriore allargamento delle forze armate con l’arrivo di altri 170mila soldati. I ripetuti provvedimenti-tampone possono essere associati alla necessità di puntellare un esercito minato dalle perdite accumulate in 3 anni di conflitto. La Russia, come è noto, non fornisce dati relativi a morti e feriti. Per ritrovare una cifra ufficiale bisogna tornare al settembre 2022 e ai 5937 soldati uccisi in 7 mesi: la cifra, non verificabile da fonti indipendenti, non è più stata aggiornata dai vertici militari. Per l’Ucraina, che fornisce dati ugualmente non verificabili, il nemico avrebbe perso complessivamente oltre 616mila uomini. Il totale si avvicina alle stime elaborate dal ministro della Difesa britannico: a Londra si ritiene che Putin abbia perso almeno 610mila uomini. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)