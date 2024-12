Sainz, nuova vita in Williams: è il pilota più veloce nei test di Abu Dhabi

(Adnkronos) – Nuova vita per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, che ha chiuso la sua avventura in Ferrari conquistando un secondo posto nel Gp di Abu Dhabi, ha fatto il suo debutto in Williams. Durante i test in corso proprio negli Emirati Arabi, Sainz si è messo per la prima volta al volante della sua nuova monoposto, supportata dalla power unit Mercedes, ed è stato il pilota più veloce della mattinata davanti a Lando Norris, che vincendo l’ultimo Gp dell’anno ha regalato alla McLaren il mondiale Costruttori precedendo proprio la Ferrari. Durante i suoi primi giri con la Williams FW46 Sainz ha fatto registrare tempi di circa quattro secondi più alti rispetto a quelli dell’ultimo Gp, riuscendo comunque a precedere l’ormai ex compagno di squadra Charles Leclerc, terzo. Niente esordio per uno dei protagonisti più attesi: Kimi Antonelli, pilota italiano che a soli 18 anni farà il suo debutto in Mercedes al posto di Lewis Hamilton, non è sceso in pista a causa di un’influenza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)