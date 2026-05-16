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Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax): “Facciamo scouting da 33 anni, lavorare con Fs esperienza interessantissima”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Minimum Fax ha una tradizione antica sulla forma racconto e sull’esordio editoriale. Facciamo scouting da 33 anni, abbiamo dato vita alle carriere di Valeria Parrella, Nicola Lagioia, Paolo Cognetti. La forma-racconto è come i 100 metri piani, è la forma più difficile in letteratura: un romanzo buono regge una pagina debole, un racconto se sbaglia un capoverso crolla. Quindi per noi le antologie di racconti, come fu per ‘La Qualità dell’aria’ curata da Nicola Lagioia e Christian Raimo, è la ‘cantera’ sperimentale per trovare nuove voci”. E’ il commento di Daniele Di Gennaro, editore di Minimum Fax, che ha presentato al Salone del Libro di Torino ‘Viaggiare con Leggerezza’, realizzato dal Gruppo FS.  

“Noi lavoriamo sulla contemporaneità – prosegue Di Gennaro – Questo con FS è stato un lavoro interessantissimo proprio perché affianca e dà pari dignità a scrittori esordienti e scrittori già affermati che raccontano prospettive della loro contemporaneità con passione, impegno civile e stili diversi. Questi stili forzano i canoni, non ereditano passivamente un canone preesistente ma contribuiscono a creare un’altra lingua”.  

“Questa è un’iniziativa che ci ha fatto lavorare con un’unità editoriale, quella di Ferrovie dello Stato italiane, eccellente perché tutte le persone con cui abbiamo collaborato per questa antologia sono di livello altissimo anche per consapevolezza e capacità editoriale, quindi per noi è stata un’ottima esperienza”, conclude. 

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