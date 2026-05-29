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San Vito Lo Capo, 11enne tenta di accoltellare l’insegnante e fa la diretta su Telegram

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un alunno di 11 anni, che frequenta la scuola media di San Vito Lo Capo (Trapani), ha tentato oggi, venerdì 29 maggio, di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe provato ad aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Gli investigatori ascolteranno i genitori e i professori dell’11enne.  

Lo scorso marzo un episodio analogo era avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo quando una professoressa di francese era stata colpita con due coltellate da uno studente di 13 anni poco prima dell’inizio delle lezioni. Anche in quell’occasione il ragazzino che indossava una maglietta con scritto ‘vendetta’, aveva trasmesso l’aggressione su Telegram.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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