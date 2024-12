Sanremo 2025, Bonolis: “Me lo hanno chiesto, ma ho detto che avevo gente a casa”

(Adnkronos) –

Paolo Bonolis a Sanremo 2025? Il conduttore televisivo, ospite a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, ha raccontato di essere stato contattato per il prossimo Festival e di aver declinato gentilmente l’invito. “Sì, me l’hanno chiesto, certo. Ma ho detto che avevo gente a casa”, ha ironizzato Bonolis rispondendo alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Hanno citofonato a casa ed era un Dhl con dentro un dirigente Rai – ha aggiunto scherzando – ma avevo altre cose da fare”. A quel punto Giorgio Lauro lo ha provocato sul fatto che magari a indurlo al rifiuto possa essere stata la paura di un confronto con i record d’ascolto di Amadeus: “No, non è per quello – ha detto Bonolis – non è una gara. Una risposta carina sul 72% di share raggiunto da Amadeus l’ha data Carlo Conti: ‘Io non finirò mai alle 3 di notte'”. Sul fatto che il Festival possa essere il modo migliore per riportare Bonolis in Rai, il conduttore ha risposto: “Ci sono altri modi. Infatti eccomi qua”. Poi, più serio, ha aggiunto: “Io sto bene dove sto. Sto bene a Mediaset, sono stato bene in Rai, sto bene a casa, sto bene qui con voi: io ho la sindrome del soprammobile. Dove mi metti sto”, ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)