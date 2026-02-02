8 C
Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival

(Adnkronos) – Dalla leggendaria isola di Mompracem al palco di Sanremo 2026. Can Yaman, dopo il successo della serie Rai ‘Sandokan’ – a quanto apprende l’Adnkronos – sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival. La serie, andata in onda in quattro prime serate su Rai1, ha visto l’attore turco vestire i panni della Tigre della Malesia, insieme ad Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. La presenza di Can Yaman al Festival sarà probabilmente l’occasione per parlare della seconda stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera o estate.  

L’invito all’attore a Sanremo 2026 coincide tra l’altro con i 50 anni dal primo Sandokan, interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima, uno degli sceneggiati più famosi della storia della tv italiana, che andò in onda sulla Rai proprio tra il 6 gennaio e l’8 febbraio 1976.  

spettacoli

spettacoli

© Riproduzione riservata

