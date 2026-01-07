Sanremo, Max Pezzali protagonista tutte le sere sulla nave del festival

-1.7 C
(Adnkronos) – Sanremo 2026 entra nel vivo con l’annuncio del primo ospite della 76ma edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l’edizione delle 20 del Tg1. Quest’anno l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sul “palco sul mare” sarà il cantautore pavese: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali, quelle stesse che cantiamo da trent’anni e che continuano a unire generazioni. 

“Max Pezzali sarà l’unico grande nome che ogni sera farà festa” sulla nave del festival, “tutte le sere saranno con noi Max e la sua allegria e la sua energia. E’ amatissimo da tutte le generazioni, porterà sicuramente una ciliegina sulla torta che si sta preparando”, ha detto Carlo Conti. 

