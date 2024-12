Santalucia: “Lascio guida Anm, evitare ogni personalizzazione”

(Adnkronos) – ”Quattro anni di impegno intensissimo e faticoso, seppure molto gratificante, sono sufficienti, e credo che nella difesa dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura occorra evitare ogni personalizzazione. Perciò è giusto che altri prendano le redini della rappresentanza”. Lo ha detto Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ annunciando che non si presenterà alle elezioni per il vertice dell’Anm. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)