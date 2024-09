Schianto mortale nell’astigiano, due vittime e due feriti gravi

(Adnkronos) – E’ di due morti e due feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella notte sulla strada statale ‘Del Turchino’, nei pressi di Isola D’Asti. A causa dell’incidente chiusa la corsia in direzione dello svincolo della A33 per garantire alla squadra Anas la pulizia e la messa in sicurezza del piano viabile. Secondo una prima ricostruzione, un’auto con 4 persone a bordo si sarebbe schiantata contro un guard rail. Le cause e la dinamica del sinistro sono al vaglio delle forze intervenute sul posto insieme ai soccorsi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)