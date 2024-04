Schifani: “Pronti a sostenere produzioni che presenteranno bellezze Sicilia”

(Adnkronos) – La Regione Sicilia è pronta a sostenere le produzioni cinematografiche che sponsorizzeranno e presenteranno le bellezze del territorio siciliano. Lo annuncia Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, in occasione della presentazione degli Stati generali del cinema, in programma dal 12 al 14 aprile a Siracusa. Oltre al turismo che "sarà sponsorizzato anche per la sua fetta invernale (lavoreremo infatti alla Bit di Milano l'anno prossimo per presentare un importante pacchetto per fare in modo che i turisti arrivino anche in inverno) – spiega Schifani – la Sicilia punta moltissimo anche sulla cinematografia, sull'attrattività del territorio per i posti splendidi che si sono prestati storicamente a grandi sceneggiature e che continueranno a prestarsi, anche con l'ausilio della regione siciliana che metterà a disposizione eventuali benefit, eventuali sostegni alla produzione di quelle realtà che sponsorizzeranno e presenteranno le nostre bellezze". "Puntiamo molto su questo”, ribadisce Schifani, sottolineando che "gli Stati generali del cinema, che si terranno a Siracusa fra qualche giorno saranno un grandissimo momento di incontro. Ci auguriamo che da questo dibattito – conclude – emergano non soltanto idee ma anche interessi da parte delle produzioni cinematografiche”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)