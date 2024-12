Sci, altra caduta a Bormio: Caviezel soccorso in elicottero

(Adnkronos) – Un’altra caduta a Bormio. Nel SuperG di Coppa del Mondo di sci, lo svizzero Gino Caviezel non è riuscito a evitare una porta ed è caduto, facendo scattare anche l’airbag e scivolando per decine di metri lungo la pista. Caviezel è stato immediatamente soccorso e sul posto è intervenuto un elicottero. La Federazione svizzera non ha ancora diramato alcun comunicato circa le condizioni dello sciatore, che si sarebbe infortunato alla gamba destra, sbattendo con la sinistra contro il palo di una delle porte del percorso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)