Scimmie in fuga dal laboratorio di ricerca, in Usa è caccia a 43 macachi rhesus

(Adnkronos) – Scimmie in fuga da un laboratorio di ricerca Usa. Sembra un cartoon ma non lo è. E' accaduto davvero nella Carolina del Sud dove ora la polizia è a caccia dei 43 macachi rhesus 'evasi' dall'Alpha Genesis, un'azienda che alleva primati per test medici e ricerche, dopo che il custode ne ha lasciato aperto il recinto. Le autorità hanno esortato i residenti a tenere porte e finestre chiuse e a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti. Le scimmie fuggite sono giovani femmine, del peso di poco superiore ai 3 kg ciascuna, secondo il Dipartimento di Polizia di Yemassee. Ieri sera la polizia ha dichiarato che l'azienda ha individuato il gruppo e "sta lavorando per attirarlo con del cibo. Si prega di non tentare in nessun caso di avvicinarsi a questi animali", ha detto ancora, aggiungendo che nella zona sono state piazzate delle trappole e che la polizia è sul posto "con telecamere a infrarossi, nel tentativo di localizzare gli animali". La società di ricerca ha dichiarato che, a causa delle loro dimensioni, le scimmie non sono ancora state sottoposte a test e "sono troppo giovani per essere portatrici di malattie". Greg Westergaard, ceo di Alpha Genesis, ha detto alla Cbs che la fuga è "frustrante", ma che "spera in un lieto fine" e che le scimmie tornino alla struttura da sole. "Era un gruppo di 50 individui, 7 sono rimasti indietro e 43 sono scappati. Ci sono alcune cose da mangiare nei boschi, ma niente mele, che sono ciò che a loro piace di più", ha aggiunto, "quindi speriamo che questo le attiri nei prossimi giorni".