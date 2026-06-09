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Sciopero treni 11 giugno, sospesa la protesta dei sindacati confederali: resta il nodo delle altre agitazioni

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(Adnkronos) –
Sospeso lo sciopero del trasporto ferroviario di 8 ore proclamato unitariamente per l’11 giugno dai sindacati confederali contro il bando di gara ‘spezzatino’ per l’assegnazione dei servizi Intercity. Scongiurata dunque, all’esito del tavolo di oggi convocato dal Mit, la mobilitazione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast, presenti oggi all’incontro presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Ma restano al momento ancora in piedi gli scioperi proclamati dai sindacati di base per lo stesso giorno: Cub (di 23 ore), Cat, Assemblea Pdb e Pdm (8 ore). 

economia

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