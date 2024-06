Scontro frontale tra due auto a Eboli, morti tre ottantenni

(Adnkronos) –

Scontro frontale tra due auto a Eboli nel salernitano, tre i morti. L'incidente in località Santa Cecilia, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, al km 85. Per cause ancora in fase di accertamento, una Opel Corsa e una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. L'impatto ha causato la morte sul colpo di una coppia di ultraottantenni di Boscotrecase nel napoletano e di un ottantenne di Foggia. Inutili i soccorsi, per estrarre le salme dalle lamiere delle due vetture è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Vallo della Lucania e i carabinieri della Compagnia di Eboli. La statale è stata chiusa al traffico e poi riaperta a senso unico alternato su una sola corsia, con pesanti ripercussioni per il traffico. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente, non è escluso che il frontale possa essere stato causato dal malore di uno dei due automobilisti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)