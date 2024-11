Scoppia il caso Gemmato: Fratelli d’Italia fa quadrato, opposizioni all’attacco

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia fa quadrato attorno al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, finito nel mirino delle opposizioni per il caso della Therapia Srl, centro medico in provincia di Bari di cui l’esponente di Fdi possiede il 10% e che sul sito propone di affidarsi ai suoi servizi “senza dover attendere i lunghi tempi del Servizio sanitario pubblico”. La società in questione, che gestisce tre poliambulatori medici e diagnostici, tra l’altro ha stipulato con l’Asl di Bari una convenzione della durata di tre anni “per la concessione di delega alla produzione ed utilizzo di emocomponenti per uso topico di origine autologa”. Tale atto, come si legge in un documento scaricabile dal sito dell’Asl, è stato recepito con una deliberazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Luigi Fruscio adottata il 24 luglio 2024. Interpellato dall’Adnkronos, Gemmato rimanda al contenuto del suo post su Facebook dove rispedisce al mittente le accuse di conflitto di interessi. “Una sinistra bugiarda e rancorosa che non sa più a cosa appigliarsi”, attacca il sottosegretario di Fratelli d’Italia, secondo il quale “le polemiche stanno a zero”. “Ho il 10% di una società senza averne alcuna responsabilità di gestione (figuriamoci poi dei contenuti del sito internet)”, prosegue il parlamentare pugliese, che puntualizza: “Non esiste alcun conflitto di interessi come certifica il Garante della concorrenza; con il governo Meloni e il ministro Schillaci ci stiamo occupando del problema delle liste di attesa creato dalla mala gestione di decenni di sinistra al governo”, conclude Gemmato allegando la lettera con il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del marcato. Le opposizioni però invocano un passo indietro del sottosegretario. Per la segretaria del Pd Elly Schlein, Gemmato “non può rimanere al suo posto” alla luce di un “palese conflitto di interessi”: la leader dem chiede alla premier Giorgia Meloni di chiarire sulla nomina del sottosegretario. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Avs e Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che tuona contro il “conflitto d’interessi” di Gemmato, il quale a suo giudizio starebbe “facendo pubblicità, da socio proprietario di una clinica privata” per dire “che da lui le file non ci sono, a differenza della sanità pubblica”. Il partito di Gemmato però si schiera compatto con il sottosegretario. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, parla di sinistra “oltre il ridicolo”: “Invece di chiedersi perché non vengono scelti dagli italiani ed elaborare una proposta credibile, pensano di risolvere tutto attaccando e delegittimando personalmente qualcuno di centrodestra”, scrive in una nota il deputato. Per il capogruppo di Fdi alla Camera Tommaso Foti “la sinistra sceglie un nuovo bersaglio su cui scagliare le proprie frustrazioni e incapacità nella gestione della sanità pubblica”. Nei confronti di Gemmato arriva solidarietà anche da parte del presidente dei senatori meloniani Lucio Malan, il quale ricorda come il governo Meloni abbia “stanziato fondi senza precedenti per la sanità, anche per risolvere la grana delle liste d’attesa dovuta a troppi anni di inefficienze e tagli della stessa sinistra che oggi vorrebbe fare la morale”. Interpellate sulla delibera del direttore generale dell’Asl di Bari, fonti di Therapia Srl precisano che “il termine convenzione si riferisce al protocollo attraverso il quale la Asl, ai sensi del D.M. 2 novembre 2015 recante ‘Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti’, art. 20 comma 7, disciplina la modalità con cui questo servizio può essere espletato e autorizza la struttura sanitaria in oggetto alla produzione ed utilizzo di emocomponenti per uso topico di origine autologa”. “Trattandosi di prestazioni particolarmente delicate (prelievo di sangue e trasfusioni)”, proseguono le stesse fonti, “le Asl hanno attuato un’attività di vigilanza severa su tutte le strutture sanitarie che effettuano tali servizi. Therapia quindi – si sottolinea – non riceve alcun compenso dalla Asl, non essendo un’azienda accreditata, ma al contrario riconosce ai servizi trasfusionali le tariffe previste dalla vigente normativa”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)