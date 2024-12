Selena Gomez sposerà Benny Blanco, la proposta e la foto dell’anello

(Adnkronos) – “Il ‘per sempre’ inizia ora”, con questa frase l’attrice e cantante Selena Gomez ha annunciato il suo fidanzamento con il produttore discografico Benny Blanco. Una notizia accolta con gioia da moltissime celebrità. A partire dalla sua migliore amica, Taylor Swift che su Instagram ha scritto che sarà la ‘flower girl’ al matrimonio, cioè la damigella che si occupa di spargere petali di fiori prima dell’entrata della sposa. Congratulazioni pubbliche sono arrivate anche da Jennifer Aniston, Lily Collins “”Non potrei essere più felice per voi”), Gwyneth Paltrow, Olivia Wilde e Cardi B. Su Instagram l’attrice, appena candidata a due Golden Globe (come miglior attrice non protagonista nel film ‘Emilia Perez’ e come miglior attrice in una serie per ‘Only Murders in the Building’), ha mostrato l’anello di diamanti e gli scatti di quando l’ha ricevuto. Dal selfie con gli occhi ancora lucidi, alla videochiamata a una persona cara fino alla foto di coppia che mostra tutta la felicità del momento. Trentasei anni lui, 32 lei Benny Blanco e Selena Gomez hanno iniziato a frequentarsi come coppia poco più di un anno fa, a giugno 2023, ma erano già legati da un rapporto di amicizia durato oltre un decennio. Gomez e Blanco avevano anche lavorato insieme in passato: lui aveva prodotto tre dei maggiori successi della cantante, tra i quali ‘I Can’t Get Enough’ nel 2021 e ‘Same Old Love’ del 2015. Circa un mese fa, durante una diretta Twitch, Blanco aveva rivelato che era stata Gomez a fare il primo passo per passare dall’amicizia a una relazione romantica. L’attrice gli aveva chiesto di uscire a cena e lui non aveva capito che fosse un appuntamento finché non hanno iniziato a parlare. Due giorni dopo lui l’ha baciata per la prima volta “e il resto è storia”, ha spiegato il produttore. “Questa è la relazione più sicura in cui sono stata e vedo un futuro insieme a questa persona”, ha detto Selena Gomez in un’intervista rilasciata recentemente a The Hollywood Reporter. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)