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Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s, c’è Wimbledon sullo sfondo…

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(Adnkronos) –
Serena Williams torna in campo? La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, sta pensando a un clamoroso ritorno sui campi in erba del Queen’s Club. Williams, 23 volte campionessa del Grande Slam in singolo e tra le più grandi giocatrici dell’era moderna, è fuori dai circuiti dal suo ritiro agli Us Open 2022. Oggi, a 44 anni, potrebbe essersi decisa al grande ritorno in campo dopo che – un anno fa – aveva dato il primo segnale significativo in questo senso con il rientro nel meccanismo dei controlli antidoping. 

Come riportato dal Times, Serena Williams – in caso di wild card concessa dall’organizzazione – potrebbe tornare in campo già al Queen’s nel doppio, in coppia con Victoria Mboko. Sullo sfondo, il grande sogno resta Wimbledon (il terzo Slam della stagione inizierà il 29 luglio).  

sport

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