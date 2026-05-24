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Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i rossoneri ospitano il Cagliari a San Siro nell’ultima partita stagionale. I rossoneri, terzi in classifica, vanno a caccia dei punti cruciali per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco orario, probabili formazioni, dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, in campo stasera alle 20:45: 

MILAN (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri 

CAGLIARI (4-3-3) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Mendy, Se. Esposito. All. Pisacane 

La partita di campionato tra Milan e Cagliari sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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