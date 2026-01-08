-0.7 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Serie A, oggi Milan-Genoa. Orario, probabili formazioni e dove vederla

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell’ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell’ultima partita. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Milan-Genoa, in campo stasera alle 20:45: 

Milan (3-5-2) Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. All. Allegri 

Genoa (3-5-2) Leali, Marcandalli, Ostigard, Vazquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi; Ellertsson; Martin; Vitinha; Colombo. All. De Rossi 

Milan-Genoa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

