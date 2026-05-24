16.8 C
Firenze
domenica 24 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri chiudono la stagione nel derby contro il Torino. Una partita decisiva per la squadra di Luciano Spalletti, sesta in classifica, che dovrà vincere per continuare a sperare in una qualificazione in Champions che al momento appare complicatissima (la Juve ha 68 punti, come il Como quinto, ed è a -2 da Milan e Roma). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Torino-Juve, in campo alle 20:45: 

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D’Aversa 

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Vlahovic. All. Spalletti 

Torino-Juve sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su su Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.8 ° C
17.8 °
15.4 °
57 %
1kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
33 °
Mar
35 °
Mer
34 °
Gio
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2429)ultimora (1216)Video Adnkronos (434)ImmediaPress (260)lavoro (131)salute (90)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati