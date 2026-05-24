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Serie A, oggi Verona-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i giallorossi affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta in classifica (con 70 punti, come il Milan terzo) dovrà agguantare i tre punti per assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco orario, probabili formazioni, dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Verona-Roma, in campo stasera alle 20:45:  

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Harroui, Bernede, Frese; Bowie, Suslov. All. Sammarco 

ROMA (3-4-2-1):Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini 

La partita tra Roma e Verona sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

 

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