Seul annuncia ‘Star Wars’, armi laser contro droni Corea del Nord

(Adnkronos) – “Star Wars”: è il nome del programma avviato dalla Corea del Sud, che ha iniziato la produzione di nuove armi laser per contrastare eventuali attacchi con droni lanciati dalla Corea del Nord. L’annuncio è arrivato dall’Amministrazione del programma acquisti per la difesa di Seul (Dapa), secondo cui queste nuove armi saranno “efficaci e poco costose, silenziose e difficilmente intercettabili”. “Il nostro Paese – ha rivendicato Dapa in una nota – sarà il primo al mondo nel dispiegamento e nell’utilizzo di armi laser, rafforzando ancora di più la capacità del nostro Esercito di rispondere alle provocazioni della Corea del Nord con i droni”. Secondo un portavoce dell’Amministrazione, queste nuove armi permetteranno di abbattere gli aerei senza pilota a mezz’aria bruciando i loro motori e altre apparecchiature elettriche in pochi secondi. A dicembre, cinque droni nordcoreani erano entrati nello spazio aereo sudcoreano e Seul aveva disposto il dispiegamento di caccia ed elicotteri da combattimento. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)