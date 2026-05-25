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Sicurezza, Piantedosi: “Responsabilità alla guida fondamentale per tutelare vita e incolumità pubblica”

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(Adnkronos) – “La responsabilità alla guida richiama una dimensione di primaria rilevanza per la tutela della vita umana e la salvaguardia dell’incolumità pubblica”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un messaggio inviato in occasione del convegno ‘Responsabilità alla guida. Prevenzione, Responsabilità, Sicurezza’, in corso nella sede di Confcommercio a Milano. “La sicurezza stradale -sottolinea Piantedosi- si fonda non soltanto sull’efficacia di regole e controlli, ma anche su comportamenti impronti alla prudenza, al rispetto reciproco e alla piena coscienza delle proprie azioni”. Del resto, “la mobilità contemporanea richiede un impegno condiviso tra istituzioni, realtà produttive e cittadini per consolidare una cultura dell’attenzione volta a contenere i pericoli e garantire una più efficacia protezione delle persone”.  

In tale prospettiva, “il contrasto alle dipendenze e la promozione di corretti stili di vita rivestono un ruolo centrale”. Non solo, “anche il progresso tecnologico offre un apporto decisivo. E lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia capace di prevenire condotte incompatibili con la tutela della vita sulle strade, conferma come la sicurezza richieda oggi approcci integrati in grado di coniugare innovazione e consapevolezza individuale”.  

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