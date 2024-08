(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta per un colpo d’arma da fuoco in una casa a Siena. Sul posto, su segnalazione del 118, è intervenuta la polizia. Nella casa, in via del Villino, sarebbero state presenti anche altre persone, per lo più familiari. La vittima, 31 anni, è straniera. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)