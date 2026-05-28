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Sinner, Cahill spegne polemiche: “Per noi non è problema giocare con caldo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Darren Cahill spegne le polemiche intorno a Jannik Sinner. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Juan Manuel Cerundolo nel match che ha aperto il programma diurno del Philippe-Chatrier, iniziato alle ore 12. Un orario decisamente caldo, ma non abbastanza per qualcuno, che lo ha visto come un tentativo di favorire l’azzurro ed evitargli le ore più calde. 

A rispondere a questi complottisti, che si sono scatenati su X facendo un paragone anche con Novak Djokovic, ci ha pensato Darren Cahill: “Penso che se avessimo voluto evitare il sole, avremmo chiesto di giocare la partita di notte o nel primo slot sul Lenglen”, ha detto il supercoach australiano a TNT Sports, “no, lo sapevamo dopo la nostra prima partita (giocata in serale, ndr). Quindi, per noi, non ha importanza e non è un problema per noi”. 

 

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