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Sinner, crampi e vomito al Roland Garros? Cos’è successo con Cerundolo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Infortunio per Jannik Sinner al Roland Garros 2026? Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l’argentino Juan Manuel Cerundolo in una partita segnata, nelle fasi finali del terzo set, da un problema fisico accusato da Sinner, che al momento di servire per il match ha concesso break facendosi rimontare da 5-1 a 5-4. 

Sinner ha iniziato a muoversi male, faticando a guidare gli scambi e non trovando più slancio con il servizio, in quelli che sembrano a tutti gli effetti crampi. Al momento del cambio di campo Sinner si è seduto in panchina massaggiandosi la coscia sinistra, ma senza chiedere l’intervento del fisioterapista. Tornato in campo l’azzurro ha però cominciato a zoppicare. 

“Dipende da cosa hai”, gli ha detto l’arbitro quando lui ha chiesto se potesse prendersi del tempo. “Non so se è disidratazione”, ha detto l’azzurro, che poi ha chiamato il fisioterapista. “Mi sento la testa pesante e sento di dover vomitare”, ha detto Sinner al suo team, rientrando poi negli spogliatoi. 

 

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