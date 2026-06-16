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Sinner, dal tennis allo spazio: Jannik diventa… un asteroide

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner diventa… un asteroide. Il tennista azzurro ha ripreso gli allenamenti a Montecarlo in vista del prossimo Wimbledon, Slam a cui arriverà da campione in carica dopo aver vinto la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Intanto però, Sinner avrà un omonimo nello spazio. 

Sì, perché il ‘Working Group Small Bodies Nomenclature’ dell’Unione astronomica internazionale ha ufficializzato un nuovo nome per un asteroide, che si chiamerà proprio ‘Jannik Sinner’. Tutto è iniziato da un’iniziativa degli astronomi italiani Fabrizio Bernardi, che lavora presso lo Space Dynamics Services, e Maura Tombelli. 

“Come una cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un faro luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta tra le stelle”, hanno detto i due astronomi, “abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner, non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l’Italia al vertice del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e dedizione assoluta che incarna dentro e fuori dal campo”. 

 

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